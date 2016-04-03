الجبوري يدعو لإنهاء المحاصصة السياسية في العراق

دعا رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، الكتل البرلمانية الى أن تأخذ دورها في دراسة الأسماء التي قدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي لشغل المناصب الوزارية في الحكومة الجديدة.



وأكد الجبوري أنه يجب أن تأخذ الكتل البرلمانية دورها في دراسة الاسماء التي طرحها رئيس الوزراء مشيراً إلى ضرورة العمل على إنهاء المحاصصة في العراق.



من جهة أخرى شكك تحالف القوى العراقية بقانونية طرح التشكيلة الوزارية التي قدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى البرلمان و أغلب المرشحين مقربين من حزب الدعوة.



من جانبها أبدت القوى الكردستانية تحفظها على قائمة رئيس الوزراء المقترحة، لحين معرفة حصة المكون الكردي في الكابينة الجديدة وهي بعشرين بالمئة بحسب ما يطالب به الاكراد.



أما ائتلاف دولة القانون "ائتلاف رئيس الوزراء السابق نوري المالكي" دعا إلى عدم الاستعجال برفض قائمة العبادي، والانتظار إلى أن تبدأ اللجنة عملها، متوقعة تغيير بعض أسماء القائمة بالتشاور مع بقية الكتل.