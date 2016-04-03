العبادي يدعو للتحقيق في اتهامات فساد أوردها تحقيق غربي

طالب رئيس الوزراء حيدر العبادي لجنة النزاهة بالتحقيق في اتهامات لمسؤوليين عراقيين بالتورط في صفقات نفطية مشبوهة، وذلك بعد تقرير نشرته صحيفة هافنغتون بوست. تحقيق الصحيفة اتهم مسؤولين عراقييين في حكومات سابقة بتلقي رشى بملايين الدولارات مقابل منح شركات عقودا نفطية.

وتواجه عملية الاصلاح في العراق تحديا جديدا تزامنا مع تقديم رئيس الوزراء حيدر العبادي لائحة مرشحيه الوزاريين أمام البرلمان، فالعبادي وبناء على تقرير استقصائي عن تورط مسؤولين عراقيين في صفقات نفطية مشبوهة، يجد نفسه مرة جديدة أمام مسؤولية تحريك القضاء للتحقيق في المزاعم الأخيرة.

التقرير أورد آلاف الوثائق التابعة لشركة يوناويل للطاقة المملوكة لعائلة إيرانية ومقرها موناكو، كشفت عن تورط مسؤولين عراقيين في الحكومات السابقة بصفقات فساد ورشى في عقود نفطية.



الوثائق التي نشرتها الصحيفتان ذكرت شخصيات عراقية متهمة بتلقي رشى بملايين الدولارات من ضمنها حسين الشهرستاني الذي شغل منصب وزير النفط في حكومة نوري المالكي الاولى و نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وخلفه في حكومة المالكي الثانية عبد الكريم لعيبي.. اتهامات رفضها المتهمان مهددين بمقاضاة الصحيفة بتهمة التشهير..



تبعات التقرير لم تقتصر على الداخل العراقي، بل طالت فرنسا وبريطانيا حيث قامت شرطة إمارة موناكو بمداهمة مقر شركة يوناويل للطاقة، بموجب طلب من مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا , ذلك لحمل كبار مسؤولي الشركة الجنسية البريطانية.



الاتهامات الأخيرة إن صحت، من شأنها أن تصعب المهمة على حكومة العبادي التي ترزح اصلا تحت تحديات اقتصادية وأمنية عدة, وتواجه أيضا ممانعة كبيرة من سياسيين أنتجتهم حقبة المالكي, يخشون أن تطال عملية الاصلاح ثرواتهم ونفوذهم على حد سواء.