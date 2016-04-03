القوات العراقية تطرد داعش من المعمورة غربي هيت

تمكنت القوات العراقية من السيطرة على جزء من قضاء هيت الواقع على حوض نهر الفرات بين مدينتي الرمادي جنوبا وحديثة شمالا، وهي تواصل الآن المعارك لدحر المتطرفين من هذا المعقل الرئيس لهم غرب البلاد.



إذ تمكنت قوات جهاز مكافحة الإرهاب العراقية من تحرير منطقة المعمورة غربي قضاء هيت بعد مرور ثلاثة أيام من البدء بعملية تحرير قضاء هيت وذلك بعد اشتباكات مع تنظيم داعش الذي انسحب إلى مركز المدينة.

