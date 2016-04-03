قصف بالبراميل المتفجرة على الفلوجة المحاصرة

قال ناشطون إن المدينة تعرضت لقصف بالبراميل المتفجرة، مما أدى إلى دمار واسع في عدد من المنازل، أهالي الفلوجة قالوا إن هذا القصف نفذته لطائرات الجيش العراقي.

من جانبه جدد رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي دعوته لحكومة العبادي بالإسراع في استعادة الفلوجة ورفع المعاناة عن أهلها، وأوضح علاوي في بيان له أن الأحوال في المدينة تزداد سوءا بإحكام الحصار عليها من الخارج وتعزيز قبضة داعش عليها في الداخل.



وأضاف علاوي في بيانه أن ضرب قوى الإرهاب في المدينة لا يعني تدميرها أو ترك أهلها فريسة للجوع والعطش والأمراض الفتاكة، وكماشة الجماعات الإرهابية، ودعا علاوي بحسب البيان الحكومة والمنظمات الدولية والإنسانية المعنية إلى إعادة تقييم الأوضاع في الفلوجة.



