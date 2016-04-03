"علماء العراق" يطالبون بحظر الطيران فوق الفلوجة

حمّل ممثلو ووجهاءُ من الفلوجة حكومةَ العبادي والهيئات الانسانية والقانونية مسؤولية ما تتعرض له المدينة من تجويع وحصار وقطع للمياه والكهرباء.

ممثلو ووجهاء المدينة أصدروا بيانا تحت عنوان (صرخة الفلوجة) اوضحوا فيه ان المدينة تتعرض لأعنف حملة إبادة بالبراميل والصواريخ من الارض والجو، إضافة إلى الحصار الذي يمنع دخول الأغذية للمواطنين وقطع الماء والكهرباء والدواء مطالبين برفع الحصار عنها والسماح بإدخال المساعدات الإغاثية والغذائية، وفتح ممرات آمنة، واكدوا على ضرورة فرض الحظر الجوي على طائرات الحكومة العراقية .

كما اتهم البيان الحكومات العربية والمجتمع الدولي بالتقصير تجاه المدينة المحاصرة.

هذا وبث ناشطون في مدينة الفلوجة صورا تبين تعرض عدد من منازل المدينة لقصف بالبراميل المتفجرة نسبها أهالي الفلوجة لطائرات الجيش العراقي.



