انتحاري يفجر نفسه في سيارة مفخخة وسط البصرة

انفجرت سيارة مفخخة يقودها انتحاري في شارع الوفود وسط البصرة جنوب العراق، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى. وكشف مدير عام دائرة صحة البصرة رياض عبدالأمير أن حصيلة التفجير الانتحاري بلغت 4 قتلى و14 جريحا بينهم ضابط برتبة رائد وشرطيان. وأضاف عبدالامير ان اصابات الجرحى متفاوتة وهم الان في مستشفيات البصرة يتلقون العلاج.

فيما ذكر مصدر أمني أن الانفجار تسبب بإحراق نحو 5 مركبات وإلحاق أضرار مادية بواجهات المطاعم والمتاجر والمقاهي القريبة من مكان الانفجار. حيث قامت الأجهزة الأمنية بقطع الشوارع المؤدية إليه لتسهيل دخول فرق الدفاع المدني التي تمكنت من إخماد النيران التي نشبت في تلك المركبات والمطاعم والمحال .