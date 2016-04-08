القوات العراقية تدخل مركز مدينة هيت في الأنبار

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، عن استعادة مركز مدينة هيت، غربي الأنبار ورفع العلم العراقي فوق مبانيها. وبينت أنها أخلت العائلات النازحة لمناطق آمنة، وطالبت الأهالي المتبقين بضرورة الابتعاد عن مواقع داعش في تلك المناطق لأنها تشكل أهدافاً للقوة الجوي.

وبحسب بيان صادر عن قيادة العمليات المشتركة فإن المعارك مستمرة لاستعادة باقي مناطق هيت، في وقت أجلت قوات مكافحة الارهاب عددا من العائلات النازحة اذ تم نقلهم الى منطقة كبيسة، جنوب غرب هيت، التي استعادتها القوات العراقية من يد داعش قبل أسبوع.

قطع طريق امداد داعش

الناطق باسم قيادة العمليات، العميد يحيى الزبيدي قال إن استعادة هيت مهمة للغاية لأنها تقطع خطوط امداد داعش، وتمكن مدن حديثة وهيت والبغدادي والرمادي وصولاً الى العاصمة بغداد.

كما تمكنت القوات المشتركة من استعادة معسكر تدريب هيت الواقع شمال غربي المدينة بعد عملية التفاف وطوقت مسلحي داعش وكبدتهم خسائر كبيرة .

وكانت القوات العراقية فرضت منذ أسبوع حصارا على هيت من الجنوب والشمال، فيما أشار قائد عمليات الجزيرة إلى أن التنظيم سحب مقاتليه من كبيسة وهيت إلى مدينة القائم الحدودية مع سوريا .

وتفتح استعادة القوات العراقية لمدينة هيت على نهر الفرات الباب أمامها لاستعادة مناطق تقع الى الغرب من الرمادي وصولاً إلى القائم.



وستدفع سيطرة القوات العراقية على هيت القريبة من قاعدة عين الاسد الجوية، حيث يعمل مستشارون عسكريون أميركيون على تدريب القوات العراقية، داعش نحو الحدود السورية، وتبقى الفلوجة المعقل الوحيد المعزول للتنظيم في الانبار والأقرب إلى بغداد .

