كيري يؤكد: استعادة الموصل تشكل "أهم أولويات" بلاده

أعلن وزير الخارجية الاميركية جون كيري أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة سيزيد الضغط مع العراق على تنظيم داعش وسيواصل الضربات التي تستهدف قادة التنظيم المتطرف.

كيري الذي وصل العراق في زيارة مفاجئة واجرى سلسلة لقاءات مع المسؤولين العراقيين التقى رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري للتباحث معه في الحرب على داعش والدور الذي يلعبه التحالف الدولي في هذا الإطار.

وأكد الجبوري على أهمية زيادة الدعم للقوات العراقية في حربها ضد داعش، داعيا الى استغلال التقدم الذي تحرزه القوات الأمنية في محافظة الأنبار للإسراع بإستعادة قضاء الفلوجة والانطلاق لتحرير بقية الأراضي ، وبين الجبوري أن مجلس النواب حريص على اتمام حزمة الاصلاحات الشاملة التي تلبي المطالب الشعبية.