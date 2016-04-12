العراق.. كتلة الصدر تنفي توقيعها على وثيقة الإصلاح

وقع قادة العراق والكتل السياسية باستثناء كتلة الصدر النيابية على وثيقة إصلاحات شاملة وسط ترقب لجلسة حاسمة سيعقدها مجلس النواب الثلاثاء لتقرير مصير ولادة حكومة التكنوقراط من عدمها.

وأعلنت كتلة الأحرار النيابية، التابعة للتيار الصدري، أنها لم توقع على وثيقة الإصلاح، فيما اعتبرت أن البقاء بحكومة محاصصة جديدة هو عملية إنتاج "للفساد والفشل" مرة أخرى.

وأهم ما جاء في الوثيقة دعم عمل الحكومة ومشاركة المكونات والقوى الوطنية والمجتمعية في تنفيذ الإصلاحات، وتطلب من رئيس الحكومة فتح باب الترشيحات أمام المناصب بالوكالة كافة بالإضافة إلى تشكيل لجنة من التحالف الوطني واتحاد القوى والأكراد والقائمة الوطنية مهمتها أن تشرف وتقيم المرشحين لشغل المناصب بالوكالة.

الاجتماع سبقه قرار التيار الصدري في تقديم استقالة وزراؤه الثلاثة من الحكومة وانتظار تصويت البرلمان على تشكيلة التكنوقراط التي من المفترض أن تضم وزارء مستقلين وإلا ستنسحب كتلة الأحرار من المجلس.

ودار خلال الساعات الأخيرة جدل بين الكتل السياسية حول تغيير الحقائب الوزارية السبع عشرة من دون المساس بالدفاع والداخلية حيث سيخسر السنة وزارة الكهرباء وتؤخذ المالية من الأكراد فيما رفضت كتلة أياد علاوي المشاركة وفقا لمصادر برلمانية.

وأضافت المصادر أن جلسة حاسمة سيعقدها مجلس النواب الثلاثاء لتقرير مصير ولادة حكومة التكنوقراط من عدمها وفقا للأسماء الجديدة التي سيقدمها رئيس الحكومة.