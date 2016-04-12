فوضى في البرلمان العراقي بعد تأجيل التصويت على الحكومة

أكد التلفزيون الرسمي العراقي، اليوم الثلاثاء، أن البرلمان أرجأ التصويت على التشكيل الوزاري الجديد الذي اقترحه رئيس الوزراء حيدر العبادي حتى يوم الخميس.

وقد سادت حال من الفوضى في البرلمان بعد تأجيل التصويت على الحكومة حتى يوم الخميس.

ونقل التلفزيون عن أعضاء بالبرلمان قولهم إنه ستتم دعوة البرلمان للتصويت على قائمة ثانية من المرشحين.

وكان العبادي تقدم بقائمة أولى من المرشحين للبرلمان في 31 مارس، وطلب من النواب الموافقة عليها أو رفضها أو تعديلها.

وقال النواب إن قائمة العبادي الثانية وضعت في الاعتبار رأي الكتل السياسية المهيمنة في البرلمان.

هذا وأفادت مصادر إعلامية، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسمية فالح الفياض من تجمع الإصلاح، برئاسة الجعفري وزيرا للخارجية العراقية.

ويشغل فالح الفياض - المرشح لوزارة الخارجية - حاليا منصب مستشار للأمن الوطني لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي.

ومن جانبها، أعلنت كتلة الأحرار النيابية التابعة للتيار الصدري، أنها لم توقع على وثيقة الإصلاح، معتبرة أن البقاء بحكومة محاصصة جديدة هو عملية إنتاج "للفساد والفشل" مرة أخرى.

وقالت الكتلة في بيان إن العراق يمر بمنعطف تاريخي مهم من أجل تصحيح مسار العملية السياسية، مبينة أنه لابد من نقل الحقيقة والصورة الواضحة لعامة الشعب.

وأشارت إلى أن الصور المتداولة والمصاحبة لخبر توقيع وثيقة الإصلاح قديمة، مشددة على أن الكتلة لم توقع على تلك الوثيقة.

من جانبه، كشف رئيس ائتلاف الوطنية، إياد علاوي، عن رفضه طلب مكتب الرئيس العراقي فؤاد معصوم حضور اجتماع الرئاسات الثلاث مع الكتل السياسية، معتبراً أن الاجتماع "يفتقد" للجدية ولبرنامج عمل واضح.

وأعلن النائب عن تحالف القوى العراقية، قتيبة الجبوري، عن انسحابه من قائمة المرشحين التي أرسلها التحالف لرئيس الوزراء حيدر العبادي، فيما أشار إلى أنه سيبقى ممثلاً للشعب في مجلس النواب العراقي.