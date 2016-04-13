العراق.. طلب بجلسة برلمانية طارئة برئاسة الأكبر سنا

من المرتقب ان يعقد البرلمان العراقي اليوم جلسة طارئة لمناقشة ارجاء التصويت على التشكيلة الوزارية الجديدة لحكومة العبادي.



وفي بيان لمكتب رئيس البرلمان سليم الجبوري نقلته السومرية نيوز، أفاد بأن رئاسة البرلمان تسلمت طلبا موقعا من واحد وستين نائبا يطالبون بعقد جلسة طارئة اليوم الأربعاء.

فيما أشارت كتلة الاحرار البرلمانية أشارت إلى أن البرلمان سيعقد اليوم جلسة طارئة برئاسة النائب الاكبر سنا اسكندر وتوت، معتبرة ان حضور الجبوري من عدمه، لا يهم.

وكشف النائب عن التحالف الوطني حسن سالم أن البرلمان سيعقدُ جلستة اليوم وأن عدد النواب المعتصمين داخل البرلمان تجاوز 165 نائباً، فيما دعا النواب المتخلفون عن الاعتصام بضرورة الالتحاق بهم لتحقيق مطالب الشعب".

وشهدت قاعة مجلس النواب العراقي، أمس الثلاثاء، اعتصام عدد من النواب احتجاجاً على تأجيل التصويت على التشكيلة الوزارية الجديدة إلى الجلسة المزمع عقدها الخميس المقبل، وفقا لمصادر برلمانية.

في المقابل، كشف النائب عن كتلة الاحرار الممثلة للتيار الصدري في البرلمان عواد العوادي أن مئة وخمسة عشر نائبا معتصمون داخل البرلمان ويطالبون بعقد جلسة استثنائية.

من جهته أكد الدكتور سعد الحديثي المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ان اغلب اسماء المرشحين في قائمة التغيير الوزاري قدمت من قبل الكتل السياسية، وان العبادي اختار منها عددا من المرشحين وارسلها الى مجلس النواب.



