العراق.. العبادي يعيد طرح تشكيلته الأولى على البرلمان

بعد الهرج والمرج الذي شهده البرلمان العراقي الأربعاء، أفاد مراسل الحدث بأن رئيس الجمهورية العراقية فؤاد معصوم لن يحضر الخميس إلى مقر البرلمان. يأتي هذا فيما أفادت مصادر مطلعة بأن العبادي يعتزم اعادة تقديم تشكيلته الوزارية الأولى التي قدمها للبرلمان سابقاً واعترض عليها أغلب قادة الكتل السياسية، اليوم الخميس للنظر فيها من قبل النواب.

قرار العبادي جاء خلال اجتماعه برئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري وقادة الكتل السياسية وغياب رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، فضلاً عن التيار الصدري وتيار إياد علاوي، بعد احتدام الخلافات بين النواب خلال عقد الجلسة الطارئة للبرلمان العراقي أمس الأربعاء.

وكان رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي توجه الأربعاء إلى مجلس النواب وأعلن انضمامه للنواب المعتصمين الذي فاق عددهم 171 نائبا من كل المكونات العراقية.

وكان الجبوري قد دعا لجلسة طارئة الأربعاء لبحث قوائم مرشحي الوزارات التي قدمها العبادي بعد اعتصام عشرات النواب داخل قاعة البرلمان والمطالبة بإقالة الرئاسات الثلاث، إلا أنه اضطر لرفع الجلسة إثر عراك بالأيدي نشب بين نواب من التحالف الكردستاني ونواب من ائتلاف المالكي، هذا ودعا الجبوري رئيس الجمهورية فؤاد معصوم لحضور جلسة البرلمان المقبلة.