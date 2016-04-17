رئاسة الجمهورية العراقية تجتمع مع قادة الكتل السياسية

أعلنت رئاسة الجمهورية العراقية عن اجتماع برعايتها لقادة الكتل السياسية من أجل حل الأزمة السياسية في البلاد.

وفي موازاة ذلك، بدأ أنصار التيار الصدري اعتصاما مفتوحا في ساحة التحرير وسط بغداد للمطالبة بتنفيذ الإصلاحات وتشكيل حكومة تكنوقراط، فيما قامت القوات الأمنية بقطع منطقة الباب الشرقي وجسر الجمهورية وسط العاصمة كإجراء أمني احترازي.

وعللت وزارة الداخلية الإجراءات الأمنية المشددة التي تم اتخاذها لتأمين الحماية للمعتصمين في ساحة التحرير.

يذكر أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أطلق "وثيقة الشعب" بشأن التطورات السياسية التي يشهدها العراق.

وفيما دعت الرئاسات الثلاث إلى التنسيق لعقد جلسة برلمانية لعرض لائحة الحكومة المتصفة بـ"التكنوقراط المستقل" والتصويت عليها خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام، شدد الصدر على ضرورة إبقاء اعتصام النواب داخل مبنى مجلس النواب ودعمهم بـ"إسناد شعبي".