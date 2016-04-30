العراق.. اجتماع طارئ للرئاسات الثلاث

دعا رئيس الجمهورية العراقية، فؤاد معصوم السلطات، مساء السبت، الرئاسات الثلاث والقيادات السياسية إلى اجتماع عاجل يعقد غداً الأحد الأول لمناقشة عدة قضايا، في مقدمتها أحداث اقتحام مبنى مجلس النواب اليوم من قبل متظاهرين، وإجراء التعديل الوزاري المنشود والسبل الكفيلة بتنفيذ عاجل للإصلاحات.

وفي وقت سابق من السبت، كان معصوم قد دعا المواطنين كافة، لاسيما المتظاهرين منهم، إلى تغليب الهدوء والالتزام بالقانون وضبط النفس وعدم المساس بأي من أعضاء مجلس النواب والموظفين والممتلكات العامة والخاصة وإلى إخلاء مبنى البرلمان.

وطالب معصوم في بيان له رئيسي مجلسي الوزراء والنواب وقادة الكتل البرلمانية، بـ"إجراء التعديل الوزاري المنشود وتنفيذ الإصلاحات السياسية والإدارية ومكافحة الفساد، واعتبار دفن نظام المحاصصة الحزبية والفئوية مهمة لم تعد تقبل التأجيل مطلقا"، مؤكداً أن "لزوم الانتصار في المعركة ضد الإرهاب يقتضي وضع حماية استقرار العراق ومصالحه العليا ومكانته وهيبته في المجتمع الدولي فوق أية مصالح أخرى".