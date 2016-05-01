العراق.. اجتماع الرئاسات الثلاث ينتهي دون قرارات هامة

انتهى اجتماع الرئاسات الثلاث العراقية والكتل السياسية، اليوم الأحد، من دون اتخاذ أي قرار بشأن تشكيل حكومة طوارئ أو حل البرلمان.

من جهة أخرى، دعا التحالف الوطني ألا تكون الدعوات للإصلاح والتصدي سبيلاً لهدم مؤسسات الدولة أو تعطيلها، داعيا المتظاهرين في ساحة التحرير إلى أخذ الحيطة والحذر من المندسين على حد تعبير البيان، وألا يقوم المتظاهرون بتخريب ممتلكات الدولة.

وبرر أمين عام منظمة بدر، هادي العامري، استدعاء ميليشيات الحشد الشعبي أنه بهدف الدفاع عن محيط العاصمة بغداد، مؤكدا رفضه الانجرار إلى أي صراع داخلي في العراق.

وفي هذا الوقت، أعلنت قيادة عمليات بغداد اليوم عن فتح جميع مداخل العاصمة بعد أن أغلقتها لمدة يوم واحد وإعلان حالة الطوارئ بسبب اقتحام الأولوف للمنطقة الخضراء المحصنة ومبنى مجلس النواب.

وكان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الحكومة، حيدر العبادي، وجه وزير الداخلية بملاحقة العناصر التي اعتدت على القوات الأمنية والمواطنين وأعضاء مجلس النواب، وقامت بتخريب الممتلكات العامة. وأمر العبادي بإحالة العناصر المتورطة على القضاء.

واتخذت الحكومة إجراءات على الفور لتعزيز الأمن حول المنطقة الخضراء التي تضم أيضا مقار رئيس الوزراء والسفارات.

أما المتظاهرون فقد وضعوا أسلاكا شائكة على طريق مؤدية إلى أحد مداخل المنطقة الخضراء، ومنعوا بذلك بعض أعضاء البرلمان من الفرار.

وأكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في بيان أن الوضع في بغداد "تحت سيطرة قوات الأمن".

واقتحم الأولوف من المتظاهرين المنطقة الخضراء المحصنة ومبنى مجلس النواب قبل أن ينتقلوا بالاحتجاجات إلى ساحة الاحتفالات.