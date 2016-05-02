العراق.. لجنة المتظاهرين تلوح بعصيان مدني

لوحت اللجنة المنظمة للمظاهرات بالعراق باتخاذ إجراءات تصعيدية في حال عدم الإسراع في التصويت على التشكيلة الحكومية الجديدة دفعة واحدة وفي جلسة واحدة تصل إلى العصيان المدني الكامل.

وقالت اللجنة في بيان أصدرته عقب اجتماع الرئاسات الثلاث الأحد أن التصعيد سيبدأ بالمطالبة بإقالة الرئاسات الثلاث وصولا إلى العصيان المدني الكامل، معلنة الانسحاب المؤقت من المنطقة الخضراء.

ودعت الهيئة السياسية للتيار الصدري إلى تشكيل كتلة وطنية وصفتها بعابرة للطائفية والقومية والفئوية بعيدة عن المصالح الشخصية أو التخاصم السياسي أو الطموحات الفردية.

من جهته ناقش رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري مع وزير الداخلية محمد سالم الغبان أهمية الحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون حسب بيان لمكتب الجبوري.

وقال الجبوري خلال اللقاء إن المرحلة في العراق تتطلب مزيدا من الجهود للحفاظ على العملية السياسية بجميع مؤسساتها وعلى رأسها المؤسسة التشريعية وأن تخريب وتدمير الممتلكات ظاهرة سلبية، وإن على الأجهزة الأمنية أخذ دورها بالحفاظ على هذه الممتلكات.

وكان رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري قد دعا القوى والكتل السياسية لضرورة تبيان موقفها من الأوضاع الراهنة وأن تقدم حلولا جوهرية للإصلاح، كما لم يستبعد إعادة هيكلة الحكومة والدولة والعملية السياسية بمجملها.