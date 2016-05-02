وول ستريت جورنال: الصدريون مسؤولون عن الأزمة السياسية

تظاهرات شعبية محقة... تدعو للإصلاح ومكافحة الفساد وترفض التدخلات الخارجية وعلى رأسها الإيرانية منها.

بالشكل مناصرو التيار الصدري يمارسون حقاً مشروعاً... أما في المضمون فالتوقيت غير ملائم بحسب واشنطن.

ومن هذه الفكرة تنطلق وول ستريت جورنال بتقرير خاص بعنوان: "مناصرو الصدر مسؤولون عن الأزمة السياسية القائمة. وتعتبر الصحيفة أنّ توقيت التظاهرات غير ملائم خصوصا أنها تحوّر الأنظار والجهود عن داعش وقد تعطيه استراحة بعد أن كانت الحرب ضده سجّلت تقدماً مهما فالأزمة السياسية القائمة، تفتح ثغرات أمنية سيستغلها التنظيم المتطرف.

تقارير غربية تعتبر أنّ مناصري الصدر يهددون الاستقرار السياسي المنشود والضروري في الحرب ضد الإرهاب، وهو عرقلة واضحة وصريحة في محاربة داعش.

نائب الرئيس الأميركي جو بايدن، كان توجه للعراق بشكل مستعجل للوقوف عند هذه التطورات، وهو أرفع مسؤول أميركي يصل بغداد منذ عام 2011.

وتؤكد المصادر أن بايدن نقل القلق الأميركي معه من عقبات غير مستحبّة للاستراتيجية الأميركية في الحرب ضد الإرهاب حيث إن استقرار بغداد أساسي بالوقت الحالي.

فيما تركز تقارير غربية على تصريحات قادة عسكريين عراقيين قالوا إنهم استدعوا عددا كبيرا من العناصر من جبهات القتال في الأنبار لتأمين العاصمة بغداد في أعقاب الأزمة السياسية الأخيرة.