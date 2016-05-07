العبادي يسعى لعقد جلسة لمجلس الوزراء الأحد

أعلنت مصادر سياسية عراقية أن رئيس الوزراء حيدر العبادي يسعى لعقد جلسة لمجلس الوزراء يوم الأحد، وكشفت عن أنه يجري اتصالات مع عدد من الوزراء لحضور الجلسة.

وأعلن اتحاد القوى العراقية أن رئيس البرلمان سليم الجبوري سيتوجه إلى محافظة السليمانية للقاء نوشيروان مصطفى رئيس كتلة التغيير الكردية وللقاء أرام الشيخ محمد نائبه الثاني في البرلمان العراقي.

وأضافت أن الجبوري يجري لقاءات ودية في محاولة لعقد جلسة مجلس النواب الأسبوع المقبل بينما استبعد اتحاد القوى العراقية امكانية نجاح عقد جلسة مجلس النواب بعد غد الثلاثاء.