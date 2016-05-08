العراق.. الجبوري في السليمانية لبحث الأزمة السياسية

اعلنت مصادر سياسية عراقية ان رئيس الوزراء حيدر العبادي يسعى لعقد جلسة لمجلس الوزراء يوم الاحد وكشفت انه يجري اتصالات مع عدد من الوزراء لحضور الجلسة.



فيما وصل رئيس البرلمان سليم الجبوري إلى محافظة السليمانية للقاء مسؤولين اكراد في محاولة لعقد جلسة مجلس النواب الاسبوع المقبل واستبعد اتحاد القوى العراقية امكانية نجاح عقد جلسة مجلس النواب بعد غد الثلاثاء.

ميدانيا وفي الانبار، أعلن مجلس المحافظة أن تنظيم داعش يحتجز المئات من العوائل في المحور الغربي والجنوبي للفلوجة ويتخذهم دروعا بشرية.

وكشف راجع العيساوي عضو مجلس المحافظة ان داعش يحتجز مئات العوائل اغلبهم من النساء والاطفال وخصوصا في مناطق ناحية العامرية.

من جانب آخر أعلن قائد عمليات الأنبار اللواء الركن إسماعيل المحلاوي عن صد هجوم لداعش على مقر لواء مشاة السادس و الثلاثين بالجيش في منطقة الجرايشي شمال مدينة الرمادي.