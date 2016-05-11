جدل عراقي حول دستورية اجتماع الحكومة وقراراتها

نجح رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في عقد جلسة لمجلس الوزراء وسط أصوات تطالبه بالاعتذار وتوفير الحماية للنواب.

العبادي الذي ترأس اجتماعا وزاريا هو الأول من نوعه منذ أحداث اقتحام البرلمان واعتصام نواب فيه، أسند لنفسه حقيبة وزارية بالوكالة بحضور تسعة وزراء.

وتراوح الأزمة السياسية العراقية مكانها، فعلى الرغم من نجاح رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في عقد جلسة لمجلس الوزراء برئاسته وبمشاركة تسعة وزراء، إلا أن مواقف الفرقاء السياسيين العراقيين مازالت متباعدة حتى الآن.

وتعد هذه الجلسة الأولى منذ اندلاع الأزمة السياسية في البلاد واعتصام عدد من النواب في مبنى البرلمان، فضلا عن تقديم استقالات في مجلس الوزراء واعتصامات أخرى حاصرت المنطقة الخضراء.

وقال وزير النقل "المستقيل" باقر جبر الزبيدي: إن مجلس الوزراء عين خلال جلسته ثلاثة وزراء بالوكالة، هم رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، لوزارة النفط، وعبد الحسين عبطان، لوزارة النقل، وسلمان الجميلي، لوزارة التجارة".

هذا واشترط النائب عن تحالف القوى أحمد السلماني، "اعتراف رئيس الوزراء بالتقصير في حماية السلطة التشريعية ومجلس النواب للعودة إلى مجلس النواب"، رافضا "تفرد فصيل معين باتخاذ القرار". وفقا لما نقلته عنه مصادر إعلامية عراقية.

وفيما تواصل جبهة الإصلاح التي تضم النواب المعتصمين، طعنها لدى المحكمة الاتحادية بجلسة تعيين الوزراء الجدد وبرئاسة سليم الجبوري لجلسة مجلس النواب الأخيرة في أبريل الماضي. تدرس القوى الكردية الانسحاب النهائي من الحكومة الاتحادية والإبقاء على وزير واحد فقط، نتيجة لعدم وضوح العملية السياسية، بحسب رئيس كتلة التغيير الكردية هوشيار عبدالله.

من جهته، ناقش رئيس البرلمان سليم الجبوري، عودة البرلمان مع الرئيس العراقي فؤاد معصوم، لكن المشهد السياسي العام في العراق ما يزال ضبابيا.