3 تفجيرات دامية تهز بغداد أحدها يوقع 64 قتيلا

عاشت العاصمة العراقية بغداد اليوم، على وقع عدد من العمليات الانتحارية، حيث انفجرت 3 سيارات مفخخة في مناطق مختلفة من بغداد.

وكان أعنف تلك التفجيرات الذي ضرب سوقا شعبيا في مدينة الصدر، وخلف نحو 64 قتيلا وأصيب فيه أكثر من 82 آخرين في انفجار سيارة ملغومة بحي مدينة الصدر شرق بغداد، فيما كان الانفجار الثاني في مدخل الكاظمية مخلفا 33 قتيلاً وإصابة 15، والثالث في شارع الربيع غرب العاصمة وأعلن عن مقتل 7 على الأقل وجرح 20 آخرين، بحسب الشرطة العراقية.

وقالت مصادر من الشرطة العراقية ومصادر طبية إن سيارة ملغومة انفجرت في حي مدينة الصدر ببغداد، الذي تقطنه أغلبية شيعية، اليوم الأربعاء ما أسفر عن سقوط 64 قتيلا على الأقل وإصابة أكثر من 80.

ووقع الهجوم الذي تبناه تنظيم داعش قرب صالون تجميل في سوق مزدحمة خلال ساعة الذروة الصباحية.

وقالت المصادر إن معظم الضحايا من النساء وإن كثيرين في حالة خطيرة.

داعش يتبنى

في المقابل، أعلنت وكالة أعماق التي تدعم داعش مسؤولية التنظيم عن الهجوم. وقالت "إن عملية بسيارة مفخخة استهدفت تجمعا للحشد الشعبي الشيعي بمدينة الصدر في بغداد."

وكان داعش أعلن مسؤوليته عن تفجيرين انتحاريين في مدينة الصدر في فبراير/شباط الماضي، أسفرا عن سقوط 70 قتيلا.

وتحسن الأمن تدريجيا في بغداد التي كانت تشهد تفجيرات يومية قبل عشر سنوات، لكن أعمال العنف التي تستهدف قوات الأمن والمدنيين لا تزال كثيرة وأحيانا ما تثير التفجيرات الكبيرة هجمات انتقامية.

يذكر أن التنظيم المتطرف سيطر على مساحات شاسعة من الأراضي في شمال وغرب العراق عام 2014، إلا أن القوات العراقية تمكنت من استعادة جزء كبير.