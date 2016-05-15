إحباط محاولة داعشية للسيطرة على معمل غاز التاجي ببغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد عن إحباط محاولة للسيطرة على معمل غاز التاجي من قبل مجموعة إرهابية.

العملية وبحسب الأمن العراقي، بدأت بتفجير سيارة مفخخة يقودها انتحاري على بوابة المعمل الواقع شمال بغداد، ومن ثم دخل ستة انتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة داخل المعمل تم قتلهم، مما أدى الى نشوب حريق فى ثلاثة خزانات غازية.

هذا واعلنت القوات الأمنية سيطرتها على المعمل وان فرق الدفاع المدني تقوم بإطفاء الحرائق، وسط أنباء عن مقتل وجرح عدد من المدنيين والعناصر الأمنية جراء الهجوم.

وعلى خط مواز تمكنت القوات المشتركة من استعادة منطقة منطقة الربعي، شمال البغدادي ورفع العلم العراقي فوق مبانيها.



وقالت خلية الإعلام الحربي في بيان لها إن قوة من قيادة عمليات الجزيرة قطعات الفرقة السابعة والحشد العشائري تمكنوا من استعادة منطقة الربعي، شمال البغدادي، ورفعت العلم العراقي فوق مبانيها.



