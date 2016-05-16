داعش يهدد حزام بغداد والدفاع يبحث عن ضمان الأمن

اعتبر عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي محمد الكربولي أن ما شهده حزام بغداد من خروقات أمنية يثير القلق، كاشفاً عن جلسة للجنة الأمن والدفاع البرلمانية اليوم لبحث هذه الخروقات، معتبرا ان ما شهده الحزام واخرها محاولة داعش أمس السيطرة على معمل غاز التاجي يثير القلق



من جانبهما أكد رئيسا الجمهورية والحكومة، على ضرورة مضاعفة الجهود لمنع تكرار الاعتداءات الإرهابية على المواطنين في أنحاء البلاد.



وتأتي هذه التصريحات مع تجدّد المخاوف من سعي داعش إلى السيطرة على الجزء الغربي من العاصمة بغداد لتشتيت جهود الجيش وميليشيا الحشد الذين يحاصرون الفلوجة منذ شهور، بحسب مراقبين، إذ ألقى هجوم أمس الشك في تصريحات القادة الامنيين عن إحكام سيطرتهم على حزام بغداد وسط تحذيرات من خلايا نائمة بدأ إيقاظها في ظل الازمة السياسية الحالية .



ويعتبر هجوم أمس الثالث الذي يشنه التنظيم على «أبو غريب» بعد هجوم واسع في أواخر شباط (فبراير) الماضي استهدف مخزناً للحبوب، والهجوم الذي شنه مطلع الشهر الجاري واستهدف مراكز الشرطة في المنطقة.



وقال أحمد الجميلي، وهو أحد شيوخ العشائر لصحيفة الحياة إن هجوم الأمس يفند الموقف الأميركي في تأجيل استعادة الفلوجة التي قدم منها المسلحون

وعلى الصعيد السياسي طالب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اعضاء البرلمان بعقد جلسة في أسرع وقت ممكن لاستكمال التغيير الوزاري.

ودعا العبادي القوى السياسية والفعاليات الاجتماعية إلى التسامي عن الخلافات البينية والعمل معا لتوفير الأجواء السياسية الملائمة لممارسة مختلف مؤسسات الدولة لواجباتها الدستورية المناطة بها.

فيما طالب رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري القوى السياسية بحسم موقفها والمشاركة بالعملية التشريعية، مشددا على الحرص على ضرورة عقد جلسة برلمانية شاملة.

من جانبه دعا رئيس حكومة اقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني النواب والوزراء الكرد للعودة الى بغداد للمساهمة في حل الازمة السياسية.



هذا وأكد رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود، عزمه على إيلاء اهتمام بالغ للإسراع بالبت في مشكلة مجلس النواب الراهنة لافتا إلى أن البت بهذه القضية ستكون بحيادية تامة وموضوعية قصوى. وقال مكتب رئيس الجمهورية في بيان أن الرئيس معصوم بحث مع رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود، لإسراع ببت مشكلة البرلمان الراهنة.



