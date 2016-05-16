انطلاق عملية عسكرية لاستعادة الرطبة غرب الرمادي من داعش

أعلن قائد عمليات الجزيرة اللواء علي إبراهيم دبعون انطلاق عملية كبرى لاستعادة مدينة الرطبة غربي الرمادي العراقية من ثلاثة محاور لافتا الى مشاركة القوات الأمنية ومقاتلي العشائر وميليشيا الحشد الشعبي وطيران التحالف في تلك العملية.

وأوضح دبعون في حديث لوسائل إعلام عراقية أن عملية عسكرية كبرى انطلقت لاستعادة مدينة الرطبة غرب الرمادي والطريق الدولي الذي يوصل بغداد بعمان ودمشق من تنظيم داعش وذلك باسناد من طيران التحالف الدولي وسلاح الجو العراقي مبينا أن العملية انطلقت من محاور المدينة الغربية والجنوبية والشرقية.

