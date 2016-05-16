واشنطن: داعش لم يحرز أي تقدم ميداني حقيقي

قال بريت ماغيرك المبعوث الخاص للرئيس باراك أوباما لدى التحالف الدولي لمحاربة الارهاب إن تنظيم داعش لم يحرز أي تقدم ميداني حقيقي، مؤكداً أن التنظيم ينكمش بحيث أنه بات في موقف دفاعي بشكل كبير. وأضاف ماكغورك في مؤتمر صحافي في عمان أن التحالف يشن غارات دقيقة في الموصل كل يوم، وتتوفر معلومات كثيرة من الناس داخل الموصل حول داعش وما يفعله التنظيم في المدينة".

وأوضح أن التحالف "يحرز تقدماً الآن ضد داعش، مشيراً إلى أن "هناك ضغطاً كبيراً مستمراً ومتزامناً على التنظيم".

كما أكد ماكغورك أن مساحة سيطرة داعش تتقلص، وهم الآن في موقف دفاعي ولهذا عادوا إلى هذه التفجيرات الانتحارية ضد المدنيين.

