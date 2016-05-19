تصفية مسؤول الاستخبارات بداعش وصيد ثمين للتحالف بالعراق

أفادت المديرية العامة لقوات مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس أمن إقليم كردستان في العراق عن مقتل مسؤول ديوان الاستخبارات في تنظيم داعش.

وأعلنت في بيان أنه "في إطار استهداف قيادات تنظيم داعش وبعد الحصول على معلومات استخبارية من قبل المديرية العامة لقوات مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس أمن إقليم كردستان عن المدعو علي الأسود، مسؤول ديوان الاستخبارات في تنظيم داعش والمشرف على أمن أبوبكر البغدادي، زعيم التنظيم، تم استهدافه مع اثنين آخرين من كبار إرهابيي التنظيم بالتنسيق مع طائرات التحالف الدولي قرب قرية تل عزبة".

وأشار البيان إلى أنه "بالإضافة إلى علي الأسود، قتل كل من نائب مسؤول ديوان الاستخبارات في تنظيم داعش المدعو أبو عبد الرحمن، ووالي التنظيم على قضاء الدبس المدعو قصي الراوي".

صيد ثمين في قبضة التحالف

إلى ذلك أفادت قيادة العمليات المشتركة العراقية بمقتل مسؤول داعش في جنوب الموصل بغارة جوية استهدفته أثناء تنقله. هذا وأعلن ستيف وارن المتحدث بإسم قوات التحالف الدولي ضد داعش مقتلَ قيادييْن بارزين في تنظيم داعش في غارة جوية في العراق، إضافة الى اعتقال الملقب أبو داوود المسؤول الكيمياوي لدى التنظيم ما شكل صيداً ثمينا للتحالف على صعيد المعلومات التي أدلى بها.