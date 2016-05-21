العراق.. كتلة الصدر النيابية تطالب بمحاسبة العبادي

وصف النائب العراقي رسول الطائي عن كتلة الأحرار النيابية التابعة للتيار الصدري الاعتداء على المتظاهرين السلميين أمام بوابات المنطقة الخضراء بتجاوز على الدستور.

وطالب رئاسة البرلمان بعقد جلسة لاستجواب رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بصفته القائد العام للقوات المسلحة وقائد القوات الخاصة المسؤول عن حماية المنطقة الخضراء ومحاسبة الضباط والمنتسبين الذين اعتدوا على المتظاهرين.

وكانت الحكومة العراقية أعلنت حظر التجوال في العاصمة بغداد حتى إشعار آخر وذلك بعدما اقتحم محتجون من أنصار مقتدى الصدر الجمعة، مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في المنطقة الخضراء ببغداد.

وواجه آلاف المحتجين الذين يطالبون بإصلاحات حكومية في بادئ الأمر مقاومة شديدة من قوات الأمن حيث استعملت الرصاص الحي لتفريقهم، لكنهم تمكنوا في النهاية من اقتحام المنطقة المحصنة الواقعة في وسط العاصمة.