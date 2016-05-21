طيران الجيش العراقي يحبط هجوما انتحاريا لداعش ببغداد

أعلنت قيادة العمليات المشتركة بالعراق في بيان لها إحباط هجوم لأكثر من عشر عناصر من داعش بينهم انتحاريون قرب قضاء الفلوجة التي تبعد بضع كيلومترات عن غرب بغداد، البيان اكد ايضا ان القوة الجوية استهدفت تجمع المسلحين وقتلتهم جميعا فضلا عن تدمير آلية مسلحة.

كما أكدت المصادر الأمنية وبالنسبة للمعركة المرتقبة التي تهدف لإستعادة الفلوجة من سيطرة تنظيم داعش وصول الآلاف المقاتلين من ميليشيات الحشد الشعبي مزودين بترسانة عسكرية حديثة لأحكام الحصار على المدينة من المحاور الإربعة .

وفي نفس الوقت أكدت مصادر طبية من مستشفى الفلوجة ان حصيلة اخر قصف إستهدف المدينة كان ستة أشخاص بينهم طفلة بالأضافة الى أكثر من عشرة جرحى بينهم أمرأتان وخمسة أطفال.

وغربا على الشريط الحدودي لمحافظة الأنبار أكدت وزارة الداخلية عن جاهزية المنافذ الحدودية الثلاثة للعمل وهي معبر القائم مع سوريا ومعبر طريبيل مع الأردن ومعبر عرعر مع السعودية.