مطالب أممية بممرات آمنة لـ 50 ألف مدني محاصر بالفلوجة

أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن قلقها على عشراتِ الآلاف من المدنيين المحاصرين في مدينة الفلوجة، حيث تدور معارك بين القوات العراقية وتنظيمِ داعش.



فيما أعربت الأمم المتحدة عن قلقها على مصيرِ نحو 50 ألف شخص لا يزالون في مدينة الفلوجة، وهي التقديرات التي تقل عن تقديرات عسكريين أميركيين بوجود ما بين ستين إلى تسعين ألف مدني محاصرين في المدينة.

وفي سياق متصل ، باتت الفلوجة "معزولة" تماماً، بعد أن قطعت القوات الأمنية كل أنواع الاتصالات عن المدينة واقتربت القوات العراقية من المدينة، الخاضعة لسيطرة داعش بعد استعادة أطرافها.



ويقول رئيس مجلس عشائر الفلوجة عبدالرحمن الزوبعي إن داعش أصبح مرتبكا ويطلب المساعدة من السكان.



الزوبعي أضاف، أن داعش بدأ بإطلاق نداءات الاستعانة وتحشيد الجمهور لدعمه عبر مكبرات الصوت في الجوامع، دون أن يلقى الاستجابة.



وبات داعش محاصرا بشكل كامل في الفلوجة، بعد ان طوقت المدينة بشكل تام، فيما لايوجد امامهم غير منفذ وحيد عبر جزيرة الخالدية المطوقة بدورها.



إنسانياً، فتحت الحكومة المحلية في الانبار، ثلاثة منافذ لخروج المدنيين من الفلوجة عبر مناطق الحلابسة في الجنوب، والصقلاوية شمالا، ومنفذ شرقي الى بغداد.



عذال الفهداوي، عضو مجلس محافظة الانبار،أوضح أنه تم إعداد مخيمات في مناطق الحبانية، العامرية، والخالدية، لاستقبال النازحين من الفلوجة".

هذا و كانت القوات العراقية اعلنت أنها استعادت قضاء الكرمة الواقع على أبواب مدينة الفلوجة بشكل كامل.

وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي اعتبر أن عمليات استعادة الفلوجة تسير بشكل يفوق التوقعات موضحا بأن حسم المعركة سيكون سريعا للغاية.

