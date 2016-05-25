رسميا.. مشاركة ميليشيا حزب الله العراقي بمعركة الفلوجة

أعلنت قيادة عمليات الأنبار البدء بمعركة استعادة جزيرة الخالدية جنوب الفلوجة التي تشهد قصفا وغارات منذ الفجر في إطار معركة استعادة المدينة.

هذا ونشرت وزارة الدفاع العراقية تقريرا رسميا يتضمن تصريحات تؤكد أنّ كتائب حزب الله العراقي تشارك في معركة الفلوجة.

وأجرى رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي زيارة ميدانية لعناصر ميليشيات الحشد المشاركة في عملية استعادة الفلوجة.

وفي خطوة وصفت بالاستفزازية لأهالي الفلوجة، طالب المالكي الميليشيات بزيادة زخم العملية العسكرية من خلال القصف العشوائي والمستمر للفلوجة.

وفي وقت عبرت فيه المنظمات الدولية عن قلقها على المدنيين إضافة إلى دعوة العشائر لتحييد الميليشيات عن المشاركة، أكد المالكي على ضرورة زيادة دور ميليشيا الحشد الشعبي في العمليات.

من جهته، أبدى رئيس الوزراء حيدر العبادي، ثقته بتحقيق "نصر قريب" على تنظيم "داعش" في الفلوجة.

فيما أشار إلى اتخاذ حكومته إجراءات لضمان عدم وقوع ضحايا من المدنيين خلال المعارك.

وقال العبادي في كلمة له خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء ، إن داعش منهار في الفلوجة، وإن القوات العراقية ستحقق النصر قريبا في هذه المدينة، بحسب تعبيره.