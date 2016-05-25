تحذيرات من البعد الطائفي في معركة الفلوجة

قال رافع العيساوي وزير المالية العراقي السابق إن اعتراض فئات كثيرة من العرب السنة بعد انطلاق معركة الفلوجة العسكرية هو على الصبغة الطائفية التى تحاول مليشيات الحشد الشعبي بثها لأهالي الأنبار.

وأكد أن أبناء عشائر الأنبار هم أولى من مليشيات الحشد للمعركة.

هذا وأفادت مصادر "الحدث" بأن 17 شخصا بينهم أطفال ونساء قتلوا في القصف العشوائي على مدينة الفلوجة أمس.

يأتي هذا فيما طالب المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان حكومة العبادي بضرورة حماية المدنيين أثناء هجومها المتواصل على الفلوجة والالتزام بالقانون الإنساني الدولي.