مسؤول أميركي: معركة الفلوجة قد تطول ونتائجها مجهولة

قال قائد القوات الأمريكية في العراق إن معركة الفلوجة ستستمر لفترة أطول مما يتوقعها القادة العراقيون، وفق تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست الأميركية.

وحذّر الجنرال شون ماكفارلاند من أن الضربة السريعة التي تنوي القوات العراقية توجيهها ضد داعش في المدينة قد تتباطأ، مضيفاً أنه وبصرف النظر عن نتيجة معركة الرمادي الأخيرة، إلاّ أنه من السابق لأوانه معرفة ما ستؤول إليه المعركة في الفلوجة في الأيام المقبلة، مشيراً إلى الصعوبات التي تواجه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في حشد العراقيين حول ما يدعي أنها ستكون حملة سريعة وحاسمة لتحرير المدينة المحاصرة.

وصرّح الجنرال ماكفارلاند أن المستشارين الأميركيين سيقدمون توجيهات من مقر بعيد عن الخطوط الأمامية.

وأنهم سيكتفون بشن الغارات الجوية لدعم العملية العسكرية دون المشاركة في أيّ عمليات قتالية أرضية في الفلوجة.