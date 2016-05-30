الأمم المتحدة: 50 ألف مدني معرضون للنزوح من الفلوجة

طالب وجهاء وعشائر الأنبار ضمان أمن وحماية المدنيين من انتهاكات طائفية محتملة بعد خروجهم من قبضة داعش واعتداءاته.

هذا وتوقع صندوق الأمم المتحدة للسكان نزوح 50 ألف مدني من الفلوجة.

وطالب رئيس لجنة الهجرة والمهجرين في البرلمان العراقي رعد الدهلكي بتدخل دولي وإقليمي لاحتواء أزمة النازحين المتزايدة، في ظل عجز مالي حكومي.

وينتمي غالبية النازحين إلى فئة الأطفال والنساء وكبار السن، وكثير منهم يعاني الإجهاد والجوع والمرض.

وناشدت الحكومة العراقية منظمات الإغاثة الدولية والإقليمية مساندتَها في توفير الاحتياجات الأساسية للنازحين وتأمين المتطلبات الإنسانية.

وأكد المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي سعد الحديثي، أن مساهمة المجتمع الدولي، والدول الإقليمية في دعم العراق لتحقيق الاستقرار في المناطق المحررة ولتسريع عودة النازحين إليها وعودة الحياة الطبيعية بات ملحا.

وعلى الرغم من عدم وجود إحصائيات رسمية لعدد النازحين في العراق، جراء المعارك مع "داعش"، غير أن المنظمة الدولية للهجرة، قالت في بيان سابق إن عدد النازحين جراء أعمال العنف في العراق، منذ مطلع عام ألفين وأربعة عشر، يقترب من حاجز ثلاثة ملايين نازح.