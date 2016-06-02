العبادي: المخاوف على المدنيين تؤخر حسم معركة الفلوجة

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن القوات العراقية أبطأت هجومها في معركة الفلوجة التي أطلقت قبل أيام قليلة، بسبب مخاوف على سلامة المدنيين.

وأضاف للقادة العسكريين في غرفة العمليات قرب الجبهة أنه كان من الممكن أن تحسم المعركة بسرعة لولا المخاوف على المدنيين.

وأفادت مصادر مطلعة عن قيام ميليشيات الحشد الشعبي باعتقال أكثر من مائة مدني بينهم رجال كبار بالسن واقتيادهم إلى جهة مجهولة.

كما أجبرت عناصر الميليشيات نحو 150 عائلة من قرية البوجعاطة في ناحية الراشدية شمالي بغداد على مغادرة منازلهم بالقوة إلى أماكن مختلفة، وقاموا بتفجير 6 منازل.