ميليشيا الحشد تعلن انجاز 70% من عملية استعادة الفلوجة

أعلنت ميليشيا الحشد الشعبي في العراق عن تطويق كامل للفلوجة، مشيرةً إلى انجاز نسبة 70% من عملية استعادة المدينة، فيما أكدت قرب استعادة ناحية الصقلاوية الواقعة شمال الفلوجة.

وأوضح المتحدث باسم الميليشيا النائب أحمد الأسدي في حديث لوسائل إعلام عراقية أن عمليات الصقلاوية أو شمال الفلوجة أو الكرمة هي أجزاء مهمة من عملية الفلوجة، وأضاف، الأسدي أن ناحية الصقلاوية هي بحكم المُستعادة وسوف تتم السيطرة عليها بالكامل اليوم أو غداً.

في هذا الوقت تزايدت اعداد العائلات النازحة من الفلوجة باتجاه مناطق عامرية الفلوجة عبر نهر الفرات هربا من بطش داعش حيث تمكنت نحو 400 عائلة من العبور في ظروف صعبة متحدين خطر الموت غرقا علهم يجدون الأمان في الضفة الأخرى.

