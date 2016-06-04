معركة الفلوجة.. الجيش على حاله والقوة للميليشيات

أعلن قائد عميات بغداد الفريق الركن عبد الأمير الشمري أن القوات المشتركة استعادت السيطرة على مركز ناحية الصقلاوية شمال غرب الفلوجة ورفع العلم العراقي فوق المباني الرسمية، مؤكداً استمرار العمليات العسكرية لاستعادة جميع مناطق الناحية.

وكانت القوات المشتركة استعادت السيطرة على عدة نواحي تابعة للصقلاوية مثل البوشجل وأبو سديرة وقرية الشيحة وجسر الصقلاوية.

فيما تعتبر هذه الناحية أبرز خطوط بجزيرة الخالد امدادا لتنظيم داعش المرتبطة بجزيرة الخالدية شرق الرمادي وهي خط الإمداد الوحيد إلى داخل الفلوجة.

وبالسيطرة على الصقلاوية تكون القوات المشتركة أحكمت طوق الحصار على محيط الفلوجة بشكل محكم بعد سيطرتها على ناحية الكرمة شمال شرق الفلوجة.