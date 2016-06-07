الجعفري: قاسم سليماني مستشارا عسكريا للحكومة العراقية

قال وزير الخارجية العراقية، ابراهيم الجعفري، إن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، يعمل مستشاراً عسكرياً لدى حكومة بلاده.

جاء تصريح الجعفري خلال مؤتمر صحفي عقده الاثنين في مقر السفارة العراقية بالعاصمة الأردنية عمان. وأضاف الجعفري أنه ليس أمرا مستغرباً أن ن يظهر سليماني في جبهات القتال، وآخرها في الفلوجة . وقال إن عناصر تنظيم داعش الموجودين في العراق قدموا من نحو 100 دولة.

إلى ذلك، عزا الجعفري البطء في التقدم بمعارك الفلوجة إلى حرص القوات العراقية على سلامة وحياة المدنيين بالفلوجة.

وقال الجعفري إنه سلم العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني رسالة من رئيس الوزراء حيدر العبادي، تتعلق بالأوضاع الدائرة حالياً في العراق، وتحمل تأكيداً على مواصلة العمل لمحاربة تنظيم داعش، وتحرير كامل التراب العراقي. وأضاف أن بلاده بحاجة لدعم كبير من الدول العربية والعالمية في حربها على ضد الإرهاب.

وعلى صعيد آخر، دان الجعفري، الهجوم الإرهابي على مكتب المخابرات العامة في البقعة شمال العاصمة عمّان، صباح الاثنين، وأسفر عن مقتل 5 من مرتباته. ووصف الهجوم بالجبان، موضحاً أن الإرهاب لا يتجزأ وهو ذاته الذي يضرب العراق.

وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني استقبل وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، الاثنين، الذي نقل للملك رسالة من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، تناولت سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى مجمل التطورات في العراق.

وشدد الملك على دعم بلاده لمساعي الحكومة العراقية في مواجهة العصابات المتطرفة، مشيداًبما يبذله الجيش العراقي من جهود في التصدي لعصابة داعش الإرهابية ودحرها.

من جهة أخرى، التقى الجعفري نظيره الأردني ناصر جودة وبحث معه العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في العراق والمنطقة.

وأكد وزير الخارجية الأردني على أن بلاده في طليعة الحرب على خوارج العصر والإرهابيين الذين يستهدفون المنطقة والعالم، مشيراً إلى أن الجهد يجب أن يكون مكثفاً وشاملاً ودولياً في محاربة الإرهاب والفكر المتطرف، وأن الأردن يتعاون دائماً مع مختلف الجهات ذات العلاقة بهذا الإطار.