ميليشيات الحشد تطالب سكان الفلوجة بالمغادرة فوراً

مع مطالبة مجلس محافظة الأنبار القائد العام للقوات المسلحة باقصاء ميليشات الحشد الشعبي عن معارك المحافظة عموما والفلوجة خصوصا، جاء الرد من هادي العامري القيادي في ميليشيا بدر الذي لوّح باقتحام المدينة مطالبا الاهالي بمغادرتها فوراً.

العامري وفي بيان وجهه إلى اهالي الفلوجة طالب ايضا شرطة الأنبار والحشد العشائري بالمشاركة في عمليات استعادة المدينة.

كما دعا رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى إعطاء أولوية خاصة لمعركة الفلوجة وعدم فتح أي معركة اخرى.

هذا واعلنت قوات النخبة التابعة لجهاز مكافحة الارهاب في العراق تمكنها من التوغل في عمق الفلوجة بعد أكثر من أسبوعين على بدء المعركة.

وأوضح اللواء هادي زايد القصار، نائب قائد العملية أنه بعد تأمين الطرف الجنوبي من المدينة تقدمت القوات الخاصة في حي الشهداء جنوب المدينة.