داعش يمنع أهالي الفلوجة من المغادرة ويتخذهم دروعا بشرية

أكد مصدر طبي من مستشفى الفلوجة التعليمي "للحدث" عن وقوع عشرة قتلى و ثلاثين جريحا أغلبهم من النساء والاطفال سقطوا جراء القصف الذي تعرضت له الاحياء السكنية في المدينة خلال الساعات الاربع و العشرين الماضية.

وأوضح المصدر أن القصف الجوي لطيران التحالف والقصف بالمدفعية تسببا بسقوط عدد كبير من المدنيين، اضافة إلى عدم توفر كوادر طبية مختصة ، والنقص الحاد في الادوية والمستلزمات الطبية.

هذا ويحاول سكان الفلوجة الهرب من المدينة باتجاه المنافذ التي تسيطر عليها القوات الامنية لكن عناصر داعش اغلقوا جميع هذه المنافذ مع احكامهم السيطرة على مداخل ومخارج المدينة.