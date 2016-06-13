معركة الفلوجة تركز على استعادة طرق استراتيجية

اقتربت معركة الفلوجة من مركز المدينة التي يسيطر عليها تنظيم داعش حيث أعلن قائد عمليات الأنبار اللواء الركن إسماعيل المحلاوي،عن انطلاق عملية استعادة طريق استراتيجي جنوب غرب المدينة.

موضحا أن الفرقة الثامنة بالجيش وبمساندة مقاتلي الحشد العشائري بدأت عملية لاستعادة طريق استراتيجي يربط منطقة الفلاحات بتقاطع السلام جنوب الفلوجة.



مشيرا الى أن أهمية الطريق تنبع كونه يربط ناحية عامرية الفلوجة بناحية الحبانية

هذا واندلعت معارك "عنيفة" بين القوات الأمنية العراقية وعناصر تنظيم داعش على مشارف حي نزال داخل مدينة الفلوجة.

ويقع حي نزال خلف حي الشهداء الأولى جنوبي الفلوجة الذي أعلنت السلطات العراقية استعادته من قبضة التنظيم والذي قالت عنه انه أكبر الأحياء في المدينة.

وذكرت المصادر ان القوات العراقية تخوض معارك "شرسة" مع داعش عند مشارف حي نزال في محاولة لاقتحامه.

هذا واكدت كتلة تحالف القوى العراقية وجود آلاف القوائم من متطوعي الانبار قُدمت لميليشيا الحشد للانضمام الى الحشد العشائري الا انها لم تقبل.

فيما اشارت الكتلة إلى وجود عشرة آلاف من ابناء العشائر ضمن هيئة الحشد الشعبي ولا يستلمون رواتب ولا يملكون تجهيزات.



وقال رئيس الكتلة احمد المساري إن عملية احتواء ابناء الانبار بالحشد العشائري لم تكن المستوى المطلوب، مشيرا الى وجود معركة سياسية مع الحكومة ومع هيئة الحشد الشعبي في موضوع تجنيد وتسليح ابناء العشائر.



وأضاف المساري أنه لا توجد ارادة حقيقة في تسليح ابناء العشائر، مبينا ان الحشد في الانبار لم يسلح تسليحا صحيحا، ونوعية وكمية السلاح التي وصلت قليلة ورديئة.



وشدد المساري على ضرورة اعطاء الدور لابناء الانبار ومشاركة الجيش في عملية استعادة مناطق الأنبار.



وتابع ان سياسة الحكومة خلال الفترات الماضية هي التي منعت مشاركة الحشد العشائري بالعمليات العسكرية.



وبشأن الانتهاكات في الفلوجة، اكد المساري ان هناك انتهاكات سلبية حدثت في الصقلاوية وموثقة ومسجلة، موضحا وجود الرفض لمشاركة الحشد الشعبي في استعادة الفلوجة.