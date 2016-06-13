مجلس محافظة الأنبار: فقدان المئات من نازحي الفلوجة

أكد عضو مجلس محافظة الانبار عن الفلوجة جاسم العسل فقدان المئات من النازحين من الصقلاوية والأزرقية.

فيما بيّنت التحقيقات مقتل أكثر من 40 شخصا أمام ذويهم وطالب العسل في مقابلة سابقة مع الحدث القضاء الأعلى بتشكيل لجنة تقصي حقائق بالتجاوزات المرتكبة في معركة الفلوجة.

هذا وأفادت مصادر عسكرية عراقية بـفرار نحو 3600 عائلة عراقية من معارك الفلوجة، في الوقت الذي ترتفع وتيرة القتال والقصف المدفعي والصاروخي على مواقع عدة لتنظيم داعش جنوب المدينة.

أما مركز مدينة الفلوجة فبات على بعد أمتار قليلة من القوات العراقية التي قالت إنها نجحت أخيراً في فتح ممر آمن للعائلات المحاصرة، باقتحامها حي الشهداء الأول والثاني، وباتت قوات الأمن العراقية على بعد أمتار قليلة من مقر الحكومة المحلية في مدينة الفلوجة.

من جهتها، أشارت شرطة الأنبار، إلى أن الأحياء الجنوبية للمدينة وهي"جبيل والصناعي ونزال، كانت مسرحا للعمليات العسكرية" .

أما على صعيد الانتهاكات، فقد أفاد صهيب الرواي، محافظ الأنبار، بأن نتائج تحقيق اللجنة المختصة في الانتهاكات التي ارتكبتها مليشيات الحشد الشعبي ضد النازحين من الفلوجة وناحية الصقلاوية، تشير إلى أن 49 مدنياً قتلوا على يد المليشيات، فيما بلغ عدد المفقودين المسجلين نحو 643 مدنياً.

وفي حين تؤكد البيانات العسكرية العراقية أن حسم معركة الفلوجة بات قريباً جداً، يبدو أن حسم الملف الأمني وانتهاكات الميليشيات بات أكثر تعقيداً، سواء بتداعياته الآنية أو المستقبلية.