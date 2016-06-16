البنتاغون: معركة الفلوجة صعبة ولم تحاصر بشكل كلي

قال المتحدث باسم التحالف الدولي كريس غارفر ان القوات العراقية التي تحاول استعادة الفلوجة من تنظيم داعش اتخذت مواقع في جنوب المدينة، لكنها لم تتمكن من محاصرتها بشكل كلي بعد ولا تزال تطوّق المدينة، مشيرا الى وجود المئات من مقاتلي داعش داخلها.

ووصف المعركة هناك بالصعبة.

وأضاف ان سيطرة القوات العراقية على راس الجسر في جنوب الفلوجة لم تكن سهلة حيث تحاول القوات العراقية الآن توسيع عملياتها في المنطقة.

هذا وأفادت مصادر عسكرية بالفلوجة عن إرتفاع حدة القتال والإشتباكات فى مناطق بجنوب المدينة بين القوات المشتركة والمسلحين فى محاولة منهم لمنع القوات المشتركة من إقتحام حى نزال الذي يؤدي إلى المباني الحكومية وسط المدينة.

فيما يكثف طيران التحالف الدولي والطيران العراقي من طلعاته فوق الفلوجة مستهدفا دفاعات المسلحين.