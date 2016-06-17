القوات العراقية تحرر مركز الفلوجة من قبضة داعش

أعلن الفريق رائد شاكر جودت، قائد الشرطة الاتحادية في العراق اليوم الجمعة أن الشرطة الاتحادية سيطرت على مركز الفلوجة وحررت قائمقامية المدينة ورفعت العلم العراقي فوق المبنى، مستعيدة بذلك المجمع الحكومي الذي يضم عدداً من المباني الرسمية الحكومية.

كما قال قائد عمليات الفلوجة عبد الوهاب الساعدي في تصريح للحدث إن القوات العراقية ستتوجه إلى مستشفى الفلوجة العام وستحررها خلال أقل من ساعة . وذكر بيان للجيش أن الشرطة تواصل ملاحقة المتشددين الذين يسيطرون على أجزاء أخرى من المدينة.

وكانت القوات العراقية المشتركة أعلنت في وقت سابق الخميس أنها باتت على مسافة قريبة جداً من المجمّع الحكومي وسط مدينة الفلوجة، بعد معارك عنيفة، فيما تحدثت أنباء عن فرار ما تبقّى من عناصر داعش نحو جزيرة الخالدية شمالا، وسُجل تراجعٌ في حدة القتال.

في حين أعلن قائد عمليات تحرير الفلوجة الفريق عبد الوهاب الساعدي السيطرة على منطقة حي نزال وسط المدينة فيما استعادت القوات المشتركة الحي الصناعي. ولفت الساعدي الى أن مقاومة "داعش" ضعيفة داخل مركز الفلوجة

وكانت وزارة الدفاع العراقية أعلنت أن قيادة عمليات غرب بغداد استعادت ثلاث مناطق وتسيطر على اربع اخرى ب‍الفلوجة، وأنها تمكنت من استعادة مناطق التوزيع الجديد والبو رديني وشارع ستين في الفلوجة.

كذلك، تحدث قائد الشرطة الاتحادية في وقت سابق الخميس عن هروب الارهابيين، مؤكدا توجه المتطرفين نحو منطقتي الحلابسة والبوعلوان غربي المدينة، لكنه أضاف أن تلك المناطق تشهد انتشارا كبيرا للقوات العراقية.