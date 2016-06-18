عملية عسكرية لإستعادة آخر معاقل داعش في صلاح الدين

بدأت قوات الجيش العراقي ومكافحة الإرهاب عملية عسكرية لإستعادة قضاء الشرقاط آخر معاقل داعش فى محافظة صلاح الدين والقريب من ناحية القيارة جنوب الموصل.

وشرعت القوات الأمنية المشتركة بفتح الساتر الترابي عند معمل الأسمدة، شمالي قضاء بيجي.

من ناحية أخرى أفاد شهود عيان في قضاء الشرقاط، بأن داعش قام بتكثيف دورياته فيما زاد من عدد نقاط التفتيش في داخل القضاء"، مؤكدين أن "عناصر التنظيم تخشى من قيام ثورة ضدهم تتزامن مع اقتراب القوات العراقية جنوب وشمال شرقي قضاء الشرقاط".

من جهته أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي خلال مؤتمر صحافي قرب انطلاق معركة استعادة الموصل، ووعد بتحقيق نصر قريب جدا في محافظة نينوى وانهاء وجود داعش في العراق.

