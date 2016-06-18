نزوح هائل من الفلوجة.. ومناشدات لإغاثة النازحين

قال قائمقام قضاء الفلوجة عيسى العيساوي، إن نزوح العائلات من المدينة خلال اليومين الماضيين كان هائلا، مشيرا إلى وجود الآلاف من المدنيين الفارين من العمليات العسكرية بدون مأوى.



وأضاف العيساوي في تصريح للسومرية نيوز، إن النزوح الذي شهدته الفلوجة في اليومين الأخيرين كان بأعداد هائلة جدا وفاقت قدرات الحكومة المحلية في المحافظة على استيعابها.

فيما ناشد رئيس منظمة الفلوجة للإغاثة الإنسانية خالد الصكر في مقابلة سابقة مع "الحدث" المنظمات الدولية بإغاثة النازحين، ووصف الوضع الإنساني لأهالي الفلوجة والنازحين عنها بالكارثي.

من جانبه قال الفريق الركن عبد الأمير الشمري قائد عمليات بغداد في مقابلة سابقة مع الحدث إن داعش خسر دفاعاته في محيط الفلوجة بعد تمكن القوات الأمنية من قطع إمداداته.

هذا وقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن القوات الأمنية فرضت سيطرتها على مركز مدينة الفلوجة، مشيرا إلى أن العمليات العسكرية ستحسم خلال ساعات.











