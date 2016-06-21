الفلوجة.. مطالبة العبادي بوقف انتهاكات ميليشيات الحشد

كشف سياسيون عراقيون عن حدوث #انتهاكات جسيمة مجدداً بحق المدنيين في #الفلوجة والمناطق المحيطة بها، من بينها تنفيذ #إعدامات بحق أشخاص أمام ذويهم، في وقت طالب عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي #حامد المطلك طالب رئيس الوزراء حيدر #العبادي بمحاسبة الميليشيات وسحب السلاح منها.

وتطفو مجددا على سطح الأحداث في الفلوجة أنباء خروقات وانتهاكات ترتكبها #ميليشيات الحشد في المدينة وبلدات محيطة بها.

وأكد عضو مجلس محافظة #الأنبار عن الفلوجة جاسم العسل أن الحكومة المحلية سلمت رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي ملفاً كاملاً عن الانتهاكات التي قامت بها ميليشيات الحشد في الفلوجة، لكن العبادي لم يستجب بعد وتحدث العسل عن تنفيذ إعدامات ميدانية بحق أشخاص أمام ذويهم وأعمال نهب وحرق.

من جانبه قال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي حامد المطلك إن الانتهاكات التي حدثت في #الصقلاوية ومجزرة عشيرة المحامدة غيرت الوجه الذي كان منتظراً من معركة الفلوجة.

كما اتهم المطلك العبادي بالخضوع لضغوط داخلية وخارجية مطالباً إياه بتحمل مسؤولياته القانونية والدستورية أمام الشعب، فيما تزداد المخاوف من زيادة الانتهاكات مع اكتمال السيطرة على الفلوجة في وقت يرى فيه مراقبون أن تلك الميليشيات مدعومة من إيران، خاصة أن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني يشرف عليها ميدانيا بحسب فيديوهات وصور نشرت أخيرا ظهر فيها سليماني مع قادة لتلك الميليشيات، قيل إنها في الفلوجة وهي بذلك تدعم الأجندة الإيرانية في العراق وتزيد من حالة الحقن الطائفي في البلاد.