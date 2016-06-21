تواصل معركة الفلوجة ومنظمات تصف وضع النازحين بالكارثي

أعلن قائد العمليات الخاصة الثانية التابعة لمكافحة الإرهاب اللواء الركن معن السعدي استكمال العمليات العسكرية بالعراق شمال صلاح الدين بعد توقفها يوما واحدا، بسبب سوء الأحوال الجوية التي أعاقت مشاركة التحالف الدولي والطيران العراقي.

وأكد السعدي أنه تم استحداث محورين آخرين للتقدم نحو #الشرقاط ثم إلى قاعدة القيارة الجوية جنوب شرقي #نينوى.

وكانت مصادر عسكرية أعلنت وصول تعزيزات إلى #قاعدة_سبايكر من وحدات العمليات الخاصة والشرطة الاتحادية للمشاركة في عملية شمال #بيجي، فيما أعلن قائد عمليات نينوى اللواء الركن نجم الجبوري جاهزية قطعاته لعبور شرق دجلة إلى ناحية القيارة مع وصول قوات شمال بيجي إلى القاعدة الجوية.

ومن جهته اعتبر #رئيس_مجلس_النواب_العراقي_سليم_الجبوري أن وضع النازحين مقلق، في الوقت الذي نشرت فيه صحيفة التايمز تقريرا ركزت فيه معاناة آلاف #النازحين من مدينة الفلوجة في حر الصحراء، بلا ماء ولا غذاء ولا مراحيض.

وتقول الصحيفة إن نقص الخيام دفع بالكثير من العائلات إلى المبيت في العراء، كما يضطر أفرادها إلى الوقوف في الطابور لساعات من أجل استعمال المرحاض.

ويصف مدير المجلس النرويجي للاجئين في العراق، نصر مفلاحي، ظروف النازحين بأنها "كارثية"، داعياً الحكومة العراقية إلى المساعدة في إدارة المخيمات التي يقول إنها بحاجة إلى الغذاء والماء والأدوية.

وينقل تقرير التايمز عن أحد العاملين في المخيم، وصفه الوضع بأنه كابوس حقيقي، وبأنه جهنم على الأرض".

ويضيف: "تسمع الصراخ والبكاء من كل صوب، والحر والغبار، وامرأة تقع مغشيا عليها من الإرهاق، وعجوز تلفظ أنفاسها الأخيرة.

وتقول التايمز إن 48 ألف شخص هربوا من القتال في الفلوجة بين القوات العراقية وتنظيم داعش، حسب إحصائيات الأمم المتحدة".

وتضيف أن هذا الرقم تضاعف لأن المزيد من أهالي الفلوجة كانوا عالقين في المدينة تمكنوا من الهروب بعد حسم المعارك لصالح القوات العراقية.