واشنطن تجدد دعمها للعراق في حربه ضد "الإرهاب"

جددت الولايات المتحدة الأميركية دعمها والمجتمع الدولي للعراق في حربه ضد "الإرهاب".

جاء ذلك خلال استقبال، رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، في مكتبه، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي لإدارة التحالف الدولي لمحاربة داعش، بريت ماكغورك، بحضور السفير الأميركي في بغداد، ستيوارت جونز، بحسب بيان للمكتب الإعلامي للعبادي.

وأوضح البيان أن اللقاء شهد مناقشة التقدم الكبير للقوات العراقية في محاربة داعش واستعادة الأراضي التي كان آخرها في مدينة الفلوجة، فضلاً عن الدعم الدولي للعراق وتدريب وتسليح القوات المسلحة العراقية، والاستعدادات لمعركة الموصل.