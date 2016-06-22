العراق.. القوات المشتركة تواصل تقدمها نحو الشرقاط

تواصل القوات المشتركة في #العراق تقدمها صوب مدينتي #الشرقاط و#القيارة لاستعادتهما من سيطرة تنظيم داعش، حسب ما أفاد مصدر في عمليات صلاح الدين.

وأشار المصدر إلى إصابة جندي بنيران قناص من التنظيم، شمالي قضاء بيجي شمال تكريت.

وأضاف أن القوات المشتركة تواصل تقدمها منذ فجر أمس، ووصلت إلى منطقة القرنات قرب معمل الأسمدة شمالي قضاء بيجي.

وأردف المصدر ذاته أن داعش اعترض القوات بهجوم بالقاذفات لم تتضرر منه سوى عربة من نوع همر، مشيراً إلى إصابة جندي بنيران قناص.

وعلى جبهة الموصل، أفاد مصدر في قيادة عمليات تحرير نينوى، بأن عشرين عنصرا من داعش قتلوا بضربة جوية للتحالف الدولي على مواقع التنظيم في القيارة جنوب الموصل.

وقال المصدر إن طائرات التحالف الدولي وعلى ضوء معلومات استخبارية قصفت مقراً لتنظيم #داعش في قرية الدويزات التحتاني شمال قرية النصر التابعة لناحية القيارة جنوب الموصل، ما أدى إلى تدمير المقر بالكامل.

هذا وأعلنت #القوات_المشتركة إحراز تقدم في معارك جنوب #الفلوجة لاستكمال السيطرة على ما تبقى من المدينة، يأتي ذلك فيما استؤنفت العمليات العسكرية في مناطق شمال صلاح الدين وجنوب نينوى.