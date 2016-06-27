بعد تحرير الفلوجة.. حكومة العراق تعد باستعادة الموصل

أعلنت القوات العراقية المشتركة أمس الأحد انتهاء معركة #الفلوجة واستعادتها بالكامل. وخلال زيارة قام بها رئيس الوزراء حيدر #العبادي الأحد إلى القوات المشتركة وعد باستعادة الموصل وملاحقة داعش في جميع الأراضي العراقية.

وشدد العبادي على أن د#اعش هو الذي فرض الحرب على العراقيين، وأضاف أن #الموصل هي المحطة المقبلة بعد استعادة الفلوجة.

من جهته، قال الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي قائد عمليات الفلوجة إن عملية الفلوجة يمكن وصفها بالمعركة النظيفة، وأشار في اتصال سابق مع الحدث إلى أن القوات ستسلم الفلوجة إلى شرطة المدينة فور صدور الأوامر بذلك.

في المقابل، شدد القيادي في ائتلاف الوطنية وعضو لجنة النزاهة في #البرلمان_العراقي عبدالكريم عبطانعلى وجود تجاوزات وحرق منازل في المناطق التي تمت استعادتها من تنظيم داعش، مطالباً بالمحاسبة.

